Меркель отказалась извиняться перед Украиной, и у нее нашлись защитники

Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель обвиняют теперь во всем: — в поддержке Минского процесса, — в поддержке отношений с Россией, — в Северном потоке-2, — в отказе принять Украину в НАТО в 2008 году.
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