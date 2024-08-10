Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, которые координируют нацпроекты и вопросы государственной политики, передает пресс-служба кабмина.
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