Как подчеркнул в интервью Первому грузинскому каналу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, реакция Запада на принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» является лишь поводом, чтобы потребовать от Тбилиси открыть второй фронт против России.
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