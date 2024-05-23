Кобахидзе связал закон об иноагентах с требованием к Грузии открыть второй фронт

Как подчеркнул в интервью Первому грузинскому каналу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, реакция Запада на принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» является лишь поводом, чтобы потребовать от Тбилиси открыть второй фронт против России.