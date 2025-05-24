«Наполи» – чемпион, Fan ID на Суперкубке, Виртц в «Ливерпуле», неясность с допуском хоккейной сборной на ОИ, Овечкин с призом, Модрич едет к Месси и другие новости

1. «Наполи» в четвертый раз выиграл чемпионат Италии, опередив «Интер» на одно очко. Антонио Конте стал первым тренером со скудетто в трех клубах, а всего это уже пятый титул – столько же у Капелло и Липпи.
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