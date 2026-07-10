Прямо в астраханском кремле работала площадка с симулятором БПЛА

За день около 40 человек попробовали себя в роли оператора дрона. 8 июля, в День семьи любви и верности, на Соборной площади Астраханского кремля работала необычная интерактивная зона: в мобильном пункте отбора на военную службу по контракту желающие могли познакомиться с авиасимулятором, освоив навыки пилотирования дронами.