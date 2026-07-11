В Курске пресекли несанкционированную уличную торговлю

В результате рейда в Курске составлено 7 протоколов за несанкционированную торговлю.В Северо-западном микрорайоне Курска сотрудники комитета экономического развития и предпринимательства, налоговой службы и полиции провели совместный рейд по пресечению несанкционированной уличной торговли.