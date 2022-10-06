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Песков назвал США и Великобританию ответственными за заявление Зеленского

Песков назвал США и Великобританию ответственными за заявление Зеленского

  Песков: ответственность за заявления Зеленского об ударах должны нести США и Британия Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что  Песков: ответственность за заявления Зеленского об ударах должны нести США и Британия Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответственность за заявления президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах по России должны нести США и Великобритания, поскольку они «де-факто руководят деятельностью Киева».

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