Песков: ответственность за заявления Зеленского об ударах должны нести США и Британия Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Песков: ответственность за заявления Зеленского об ударах должны нести США и Британия Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответственность за заявления президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах по России должны нести США и Великобритания, поскольку они «де-факто руководят деятельностью Киева».