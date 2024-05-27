Когда родит Клава Кока?

Певица Клава Кока призналась, что очень хорошо питается, что моментально отражаются на ее фигуре. И главный вопрос, который она слышит чаще всего – это кода она родит? Клава Кока отметила, что не склонна быстро набирать вес, благодаря своей генетике и активному образу жизни.