«Поймать птицу». Глава Севастополя проконтролировал работу ветеринарной клиники

10 января текущего года губернатор Севастополя Михаил Развожаев проконтролировал работу государственной ветеринарной клиники на улице Могилевской, 16, куда доставляют птиц, пострадавших в результате выбросов мазута.
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