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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Поймать птицу». Глава Севастополя проконтролировал работу ветеринарной клиники

«Поймать птицу». Глава Севастополя проконтролировал работу ветеринарной клиники

10 января текущего года губернатор Севастополя Михаил Развожаев проконтролировал работу государственной ветеринарной клиники на улице Могилевской, 16, куда доставляют птиц, пострадавших в результате выбросов мазута.

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