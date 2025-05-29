Русский компас Фото: скрин видео тг-канал "Многонационал". И теперь демонстрирует экс-супруге Анастасии "восточную сказку" в стиле экшн.
Бьёт женщин, а не врагов: мигрант ушёл с фронта через неделю
Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Совершенно верно! А что вы хотите если сам гарант оплёванный азеровской верхушкой молчит в тряпочку и утирается, а его ставленники, вроде Беглова, являются чуть ли не лучшими друзьями азеровской нечисти и постоянно прикрывадют и крышуют все их безобразия!
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20 час.
АК
Александр Каплуненко
Бабы наши тоже хороши! На кой хер связываться с чуркой, портить породу???
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19 час.
kayalex
Любовь зла... Недавно один поп заявил, что мусульмане самые крутые мужья. Судя по этому посту, он прав.
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10 час.
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