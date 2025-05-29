Бьёт женщин, а не врагов: мигрант ушёл с фронта через неделю

ALEKSANDR ROGOV

Совершенно верно! А что вы хотите если сам гарант оплёванный азеровской верхушкой молчит в тряпочку и утирается, а его ставленники, вроде Беглова, являются чуть ли не лучшими друзьями азеровской нечисти и постоянно прикрывадют и крышуют все их безобразия!