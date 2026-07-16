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Пятый канал

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Меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за 3,75 миллиона долларов

Меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за 3,75 миллиона долларов

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовали во время съемок фильма «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», продали на аукционе за 3,75 миллиона долларов (более 29 миллиардов рублей.

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