Меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за 3,75 миллиона долларов

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовали во время съемок фильма «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», продали на аукционе за 3,75 миллиона долларов (более 29 миллиардов рублей.
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