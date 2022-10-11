Аргументы и Факты

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В ФРГ назвали конфликт на Украине результатом многовекового противостояния

В ФРГ назвали конфликт на Украине результатом многовекового противостояния

Конфликт на Украине является проявлением многовекового противостояния между англосаксами и Россией. Такое мнение высказал экс-депутат бундестага ФРГ, член правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в разговоре с РИА Новости.

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