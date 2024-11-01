«Доктор Дулиттл» рассказал, как сделать селфи с животными

Ирландец Аллан Диксон (Allan Dixon) известен как самопровозглашенный «укротитель животных». Инстаграм парня полон фотографий, на которых его ухмыляющееся лицо можно увидеть рядом с кенгуру, пони, верблюдами и квокками.
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