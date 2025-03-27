Барнаульской активистке Марии Пономаренко вынесли приговор по второму уголовному делу

С учетом первого решения суда о дискредитации ВС РФ Пономаренко проведет в тюрьме еще три года Шипуновский районный суд вынес второй приговор барнаульской активистке и журналистке Марии Пономаренко 27 марта 2025 года.
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