Медведев полякам: давайте делить Украину, пока не поздно

Где пройдет новая росийско-польская граница, или сохранится ли Украина как буферное государство Лучше, чтобы произошел «тихий раздел» Украины между Польшей и другими странами, чем началась мировая война или Украина вступила в НАТО, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.