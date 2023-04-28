Медведев полякам: давайте делить Украину, пока не поздно

Где пройдет новая росийско-польская граница, или сохранится ли Украина как буферное государство Лучше, чтобы произошел «тихий раздел» Украины между Польшей и другими странами, чем началась мировая война или Украина вступила в НАТО, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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