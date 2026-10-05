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Царьград

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Житель Екатеринбурга получил 3 года за связь с украинскими спецслужбами

Житель Екатеринбурга получил 3 года за связь с украинскими спецслужбами

Свердловский областной суд приговорил жителя Екатеринбурга Павла Падерина к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей за конфиденциальное сотрудничество с украинскими спецслужбами.

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