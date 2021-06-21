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Подведены итоги фестиваля «Для тебя, Кузбасс!»

Подведены итоги фестиваля «Для тебя, Кузбасс!»

Площадкой для поющей молодежи и ветеранов стал фестиваль “Для тебя, Кузбасс”. Он проходит в рамках проекта “Сделано в СССР”.

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