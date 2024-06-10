Кредиторы "Киви Банка" потребовали 32,5 миллиарда рублей

Российские кредиторы потребовали от Киви Банка почти 33 миллиарда рублей. Это стало результатом принудительной ликвидации банка, которая началась в апреле этого года после того, как Центральный банк России отозвал у него лицензию в феврале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии