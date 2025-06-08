В Тульской области после атаки беспилотника загорелся завод

Тульская область минувшей ночью была атакована беспилотниками. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в результате падения БПЛА начался пожар на химическом предприятии "Азот", который находится в городе Новомосковске.
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