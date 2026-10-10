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Регионы России

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Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Сингапура Формулы-1

Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Сингапура Формулы-1

Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки Гран-при Сингапура — 17-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона 2026 года.

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