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Царьград

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В Челябинске Lexus столкнулся с Chery: пострадала 4-летняя девочка

В Челябинске Lexus столкнулся с Chery: пострадала 4-летняя девочка

Вечером 9 октября возле дома № 203 по улице Труда в Челябинске столкнулись Lexus и Chery Tiggo, после чего второй автомобиль опрокинулся на крышу.

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