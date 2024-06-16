Спортивная площадка готова к проведению первого теннисного турнира Накануне подрядчик устранил по гарантии выявившиеся недостатки покрытия корта: дефекты и потертости покрытия.
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Спортивная площадка готова к проведению первого теннисного турнира Накануне подрядчик устранил по гарантии выявившиеся недостатки покрытия корта: дефекты и потертости покрытия.