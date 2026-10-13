Внешняя торговля России выросла до $505,5 млрд

Объем внешней торговли России за январь–август 2026 года увеличился на 13,8% год к году и достиг $505,5 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Квартиру отобрали...
- Русских выставляю...
- "От судьбы не уйд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым