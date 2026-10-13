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Царьград

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Внешняя торговля России выросла до $505,5 млрд

Объем внешней торговли России за январь–август 2026 года увеличился на 13,8% год к году и достиг $505,5 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.

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