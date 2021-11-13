Дафлкот – что это такое и с чем его носить Среди всех моделей верхней одежды, которая будет популярна в этом сезоне, одним из самых ярких микротрендов станут стильные дафлкоты – укороченные, с костяными пуговицами необычной формы и акцентными петлями на передней части.