Дафлкот – что это такое и с чем его носить Среди всех моделей верхней одежды, которая будет популярна в этом сезоне, одним из самых ярких микротрендов станут стильные дафлкоты – укороченные, с костяными пуговицами необычной формы и акцентными петлями на передней части.
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