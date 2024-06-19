Паршивлюк завершил карьеру, он будет работать в штабе Лички

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил игровую карьеру. 35-летний футболист вошёл в тренерский штаб наставника бело-голубых Марцела Лички, сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на клуб.
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