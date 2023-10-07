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Блиновскую заметили в сборе средств на очередном марафоне

Блиновскую заметили в сборе средств на очередном марафоне

Фото: социальные сети В апреле «Фею желаний» Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу РФ с Белоруссией.

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