Тайная доктрина

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Вытянутый череп Аменхотепа I. Что показала компьютерная томография?

Вытянутый череп Аменхотепа I. Что показала компьютерная томография?

https://x-files   Вытянутый череп Аменхотепа I. Что показала компьютерная томография? Недавно известный египтолог Заки Хавас вместе с Сахар Селимом из Департамента радиологии провели компьютерную томографию мумии Аменхотепа I, найденной в 1881 году.

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