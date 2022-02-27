https://x-files Вытянутый череп Аменхотепа I. Что показала компьютерная томография? Недавно известный египтолог Заки Хавас вместе с Сахар Селимом из Департамента радиологии провели компьютерную томографию мумии Аменхотепа I, найденной в 1881 году.