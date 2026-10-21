Кадр из фильма «Я, робот» / © Twentieth Century Fox Билл Гейтс в интервью NBC News заявил, что искусственный интеллект достаточно силен, чтобы управлять событиями, которые могут привести к миллиарду смертей.
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