Колония атлантических тупиков на Шпицбергене пришла в упадок на фоне потепления

После 1910 года с началом потепления климата в Арктике атлантические тупики подвида Fratercula arctica naumanni стали покидать Шпицберген и основали гибридную колонию с тупиками подвида Fratercula arctica arctica на острове Медвежий.
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