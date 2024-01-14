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МИД Египта: Каир самостоятельно контролирует границы с сектором Газа

МИД Египта: Каир самостоятельно контролирует границы с сектором Газа

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зеид в ответ на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о контроле границы сектора Газа с Египтом заявил, что Каир, со своей стороны, полностью контролирует свои границы.

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