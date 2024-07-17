Заммэра Ракова сообщила о расширении СМС-оповещений из реанимации в 19 стационарах Москвы

Волонтеры помогут в проведении форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» В Москве количество медицинских учреждений, присоединившихся к сервису отправки СМС-уведомлений родственникам пациентов в реанимации, значительно увеличилось.
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