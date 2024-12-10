В России может появиться федеральный семейный телеканал

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал.
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