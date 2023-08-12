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Фердинанд о переходе Саудовскую Аравию: «Верю, что в молодости сказал бы «нет», потому что мечтал о победах в АПЛ и Европе. В 27-28 лет я бы ушел туда, без сомнений»

Фердинанд о переходе Саудовскую Аравию: «Верю, что в молодости сказал бы «нет», потому что мечтал о победах в АПЛ и Европе. В 27-28 лет я бы ушел туда, без сомнений»

«Контекст очень важен. Если бы я был молодым игроком, который был на пороге завоевания трофеев, но я этого еще не сделал, думаю, я бы смог сказать «нет».

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