«Майские» с сюрпризом: какая погода ждет россиян в праздники

В Московской области 2 мая выпало рекордное количество снега. Ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что за сутки выпало 24 миллиметра осадков, что является рекордом с 1902 года, когда было 20,4 миллиметра.
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