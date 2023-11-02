До 14 % всех iPhone в этом году будут собраны в Индии

Пандемия с её локдаунами позволила производителям электроники вынести урок об опасности географической концентрации производства в одной местности, а геополитическая напряжённость между США и Китаем заставляет многие компании мигрировать в соседние страны.
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