Аксененко: ставки по ипотеке на вторичное жилье упадут до 16 % в 2027 году

В 2027 году ставки по рыночной ипотеке на покупку вторичных квартир могут снизиться до 15-16 %. Об этом заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия»).