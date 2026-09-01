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Аксененко: ставки по ипотеке на вторичное жилье упадут до 16 % в 2027 году

Аксененко: ставки по ипотеке на вторичное жилье упадут до 16 % в 2027 году

В 2027 году ставки по рыночной ипотеке на покупку вторичных квартир могут снизиться до 15-16 %. Об этом заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия»).

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