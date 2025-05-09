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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макмайкл про 1+1 от Уилсона во 2-м матче в серии «Вашингтона» и «Каролины»: «Когда нужно зажечь команду, он всегда готов. Это не новость»

Макмайкл про 1+1 от Уилсона во 2-м матче в серии «Вашингтона» и «Каролины»: «Когда нужно зажечь команду, он всегда готов. Это не новость»

«Вашингтон» обыграл «Харрикейнс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:1, 1-1).  31-летний Уилсон набрал 2 (1+1) очка и был назван первой звездой встречи.

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