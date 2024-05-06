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Отстают от графика: Украина теряет позиции, ожидая помощи США

Отстают от графика: Украина теряет позиции, ожидая помощи США

На Западе откровенно признают, что не могут обеспечить быструю доставку выделенной помощи. Сам по себе новый пакет рассчитан на выживание, поэтому его задержка означает печальные последствия для союзника США.

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