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Проколоть пупок: к чему может привести любовь к пирсингу у подростков

Проколоть пупок: к чему может привести любовь к пирсингу у подростков

Какие виды пирсинга реально опасны, а какие приемлемы с медицинской точки зрения. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Unsplash Пирсинг снова в тренде: подростки украшают уши, носы, губы и даже пупки, следуя модным тенденциям.

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