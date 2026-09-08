Проколоть пупок: к чему может привести любовь к пирсингу у подростков

Какие виды пирсинга реально опасны, а какие приемлемы с медицинской точки зрения. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Unsplash Пирсинг снова в тренде: подростки украшают уши, носы, губы и даже пупки, следуя модным тенденциям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Почему кошки мурл...
- ГА Либеральная элита...
- Сколько в России ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым