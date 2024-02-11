Дженнифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Ванесса Хадженс, Елена Летучая, Андрей Малахов с женой на открытии отеля в Дубае

В Дубае 10 февраля состоялось торжественное открытие отеля One&Only One Za’abeel. Мероприятие посетило множество звезд первой величины: Дженнифер Лопес, которая появилась перед фотографами в роскошном платье Giambattista Valli, Наоми Кэмпбелл в украшениях Bulgari и платье Ali Karoui, Ванесса Хадженс, Идрис Эльба и Сабрина Доур, Венсан Кассель, Изабель Юппер и многие другие.