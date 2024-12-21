Новые власти Сирии призвали Вашингтон снять санкции со страны

Новое руководство Сирии в лице Главного командования военными операциями призвало власти США снять введенные ранее санкции против арабской страны, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
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