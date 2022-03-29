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Павел Морковин стал новым директором МП «Водоканал города Рязани»

У Павла Морковина уже есть опыт работы в этой сфере, он знаком с деятельностью предприятия. Ранее он был заместителем директора МП «Водоканал города Рязани» Пост директора Морковин занял после ухода прежнего руководителя в другую организацию.

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