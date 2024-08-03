«Западные партнеры» продолжают разграбление российских денег, замороженных в европейских банках. «Большая семёрка» к октябрю согласует условия предоставления Украине кредита в размере $50 млрд, и эти деньги Киев получит за счёт активов РФ.
Старая традиция. Запад не впервые ворует русское золото
Комментарии
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Алексей Тан
По их культовой книге Торе, для них ИСТОЧНИК жизни... ЭТО деньги!... Не как у истинных ЛЮДЕЙ, источник жизни .. ЭТО труд, созидание, справедливость и истина!!! а "деньги"!... И мы ЭТО сейчас видим... воочию!!, трудиться и созидать они не способны... вот и ПАРАЗИТИРУЮТ, где это это можно, ВОРУЮТ и грабят, чужими руками... ОНИ паразитируют, даже на тех... подстилках и тех кто им служит... И ВОТ ЭТИ и сами уничтожат этих паразитов (СИОНИЗМ) и их представителей ЕВРЕЕВ.... а НЕ РУССКИЕ, Русские, просто их изгонят, с земель своих.
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