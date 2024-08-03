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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Спартака» Бабич избежал серьезной травмы и готов сыграть с «Крыльями»

Об этом сообщает Sport24. В 1-м туре группового этапа Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» (3:0), а 28-летний серб после первого тайма был заменен на Никиту Чернова.

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