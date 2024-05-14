Песков раскрыл роли новых помощников президента России

Новый помощник президента России Николай Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также прокомментировал функции некоторых из назначенных главой государства лиц.
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