Песков раскрыл роли новых помощников президента России

Новый помощник президента России Николай Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также прокомментировал функции некоторых из назначенных главой государства лиц.