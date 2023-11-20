Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Общая готовность объекта — 70% На юго-западе Москвы в Новомосковском административном округе продолжается строительство дублёра МКАД, который свяжет четыре магистрали и по прямой его расстояние составит 22,5 км.
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