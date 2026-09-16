Сантос наступил на голову Менделю в матче «Зенита» с «Балтикой»

Во время матча девятого тура РПЛ Дуглас Сантос из «Зенита» наступил бутсой на голову Андрею Менделю из «Балтики».
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