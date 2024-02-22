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Положение ВСУ под Северском значительно ухудшилось

Положение ВСУ под Северском значительно ухудшилось

Положение украинских подразделений на Донецком направлении продолжает ухудшаться. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники.

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