Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    этот министр давно обосрался везде .Мигранты в школах его рук дело .Русских детей не видит вообще .Мразь он настоящая...В Госдуме поддерж...
  • Нина Попова
    Если ученик не хочет учиться или не может, в силу своих умственных способностей, то при чем здесь школа? На второй го...Контроль за школо...
  • Юрий Кушнарев
    а англичан неужели будут?Рябков: Россия не...

Контроль за школой усилят из-за двоечников

Контроль за школой усилят из-за двоечников

Если четверть учеников, принимавших участие в диагностической работе, плохо справились с заданиями, как минимум один выпускник завалил экзамен по итоговой аттестации или не был допущен к ней, — все это может послужить поводом к дополнительным проверкам школы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Попова
Если ученик не хочет учиться или не может, в силу своих умственных способностей, то при чем здесь школа? На второй год нужно оставлять или восстановить школы для умственно-отсталых.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх