Если четверть учеников, принимавших участие в диагностической работе, плохо справились с заданиями, как минимум один выпускник завалил экзамен по итоговой аттестации или не был допущен к ней, — все это может послужить поводом к дополнительным проверкам школы.
Контроль за школой усилят из-за двоечников
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Попова
Если ученик не хочет учиться или не может, в силу своих умственных способностей, то при чем здесь школа? На второй год нужно оставлять или восстановить школы для умственно-отсталых.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии