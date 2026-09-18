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Тульские новости

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Александр Никитин претендует на пост главы спортивного комитета Госдумы

Александр Никитин претендует на пост главы спортивного комитета Госдумы

Александр Никитин, который идёт в Госдуму от Тульской области по списку «Единой России», сможет вступить в должность только после избрания в нижнюю палату парламента.

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